Un contrat de 8,2 MDT pour la SIAME de Hédi Ben Ayed

La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Electriques (SIAME du groupe de Hédi Ben Ayed), vient de se faire attribuer trois nouveaux marchés par la STEG (Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz), pour un montant total 8,2 Millions de Dinars. Les contrats sont en cours de signature et les livraisons du matériel commandé, sont planifiées pour l’année en cours.

Selon un communiqué de l’entreprise, « le montant des trois marchés dépasse l’objectif des ventes à la STEG pour l’année 2023 estimé à 7,5 Millions de Dinars. Outre ces trois marchés, la SIAME a soumissionné pour un quatrième appel d’offres, en cours de dépouillement et dont la SIAME se trouve positionnée sur plusieurs lots.