Un député nahdaoui appelle à la mobilisation de10M$ pour les Tunisiens à l’étranger

Le député Maher Madhioub (Ennahdha- pour les Pays arabes et reste du monde) a appelé le ministre des Affaires étrangères à “solliciter le gouvernement pour mobiliser dans les plus délais un montant de 10 millions de dollars en faveur des missions diplomatiques à l’étranger”.

Le montant à mobiliser sera dédié à la prise en charge des Tunisiens à l’étranger en cette période difficile, a indiqué le député de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) dans une lettre adressée, vendredi, au ministre des Affaires étrangères.

Maher Madhioub a salué la décision d’organiser des vols pour le rapatriement des Tunisiens résidant en Afrique, insistant sur la nécessité de mener à terme cette décision et d’accélérer l’organisation de vols pour rapatrier les Tunisiens résidant en Afrique du Sud, en Afrique centrale, au Tchad, au Congo, au Cameroun, au Cap-Vert, en Ethiopie et en Mauritanie. Le député demande aussi de résoudre définitivement les problèmes des Tunisiens se trouvant en Algérie et en Libye.

Le député appelle également le ministre à trouver une solution aux situations auxquelles des Tunisiens se retrouvent confrontés à l’Est de l’Asie, en Indonésie, Thaïlande, Pakistan et Malaisie. Il s’agit également, selon le député, d’organiser des vols dans les proches délais pour rapatrier les Tunisiens se retrouvant en situation difficile et qui sont bloqués en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, au Sultanat d’Oman, au Koweït, à Bahreïn et au Qatar.