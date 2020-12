Un des 1ers industriels s’en va

Mohamed El Haj Fehri Mehrez est décédé. Ancien fonctionnaire aux impôts, « El Haj Fehri », comme l’appelaient ses amis du patronat tunisien, décide de franchir le cap après un séjour en France où il était en formation à l’ES des impôts de Clermont-Ferrand. De retour en Tunisie, il se lance quelques années plus tard dans l’industrie chimique et lance la marque de Javel et autres produits détergents «Judy». Self-made man, El Haj Fehri a été un véritable monument dans sa région natale à Nabeul.

- Publicité-

A feu Mohamed Haj Fehri Mehrez, on doit le premier spot publicitaire diffusé le 19 janvier 1988, le premier cercle de qualité établie dans ses usines par la Japonais en 1986, un self-made man à l’affût des innovations.