Un ensemble de projets hydrauliques pour améliorer l’approvisionnement en eau potable

Dans le gouvernorat de Tataouine, un ensemble de projets hydrauliques sont en cours de réalisation, en vue d’améliorer l’approvisionnement des habitants en eau potable.

Parmi ces projets, un puits profond à Tataouine-Nord est en phase de réalisation avec une enveloppe de 380 mille dinars, avant le raccordement au réseau de la SONEDE, prévu pour la première semaine du mois d’août.

La cheffe du district de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Tataouine, Khaoula Madani, a indiqué à la TAP que trois puits dans la région, durant les mois de mars et avril 2023, ont déjà été raccordés au réseau de la SONEDE, faisant savoir qu’un autre puits à Ghomrassen est prévu à la réalisation, dans l’objectif d’éviter les coupures d’eau ayant prévalu lors des derniers mois.

A Remada également, le gouverneur de Tataouine a donné le coup d’envoi à l’exploitation et à l’électrification d’un puits profond, avec un coût total d’environ 800 mille dinars, outre le démarrage de l’exploitation d’un puit à Bir Lahmer, contre une enveloppe de 280 mille dinars.

