Un Etat, toujours dépensier, au-delà de ses moyens

En février 2021, les ressources budgétaires de la Tunisie totalisaient 5,017 Milliards DT (Dont 4,809 Milliards DT en recettes fiscales). Sur ces ressources, le budget déboursait déjà plus qu’il n’en avait encaissé. En février dernier ? en effet, le Trésor tunisien décaissait 3,345 Milliards DT en salaires et rémunérations, et 208 MDT en dépenses de gestion, en hausse de 8,3 %. Les chiffres du ministère des Finances sur l’exécution du budget 2021, faisaient aussi état de 591 autres MDT en dépenses d’intervention et transferts, qui étaient en baisse de 23,3 % par rapport à février 2020.

En face, ce ne sont que 235,9 MDT en dépenses d’investissement contre 271,7 MDT en pareille période de 2020, et 776,9 MDT en intérêts de la dette. Et déjà, le solde budgétaire de février dernier était négatif de 177,8 MDT, certes contre 315,8 MDT en pareille période de 2020. Toujours est-il que l’Etat tunisien, qui peine à lever des ressources étrangères, dépensait plus que ses ressources.