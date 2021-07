Un gentil homme dans une ARP de brutes

Cela s’est passé récemment à l’ARP, et s’est passé inaperçu. C’est en effet le porte-parole de la commission des finances de l’ARP, le gentilhomme Fayçal Derbel, qui demande la parole, non pour lire un rapport sur un projet de loi, ou interpeller le ministre des finances sur un quelconque article de loi comme il en a l’habitude, mais pour requérir l’autorisation de rendre hommage à la conseillère et député Latifa Ayari, « pour l’aide acharnée et laborieuse qu’elle nous a apportée au sein de la commission », une structure de l’ARP où passent 60 à 70 % des projets de loi, et de l’habiller d’un collier de jasmin. Un geste fort apprécié et applaudi, dans une ARP où le public était plus habitué à voir certains députés homme violenter certaines femmes députés, que le contraire !

