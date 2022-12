Un grand groupe de construction et d’investissement chinois intéressé par des projets de transport en Tunisie

Des responsables de « China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) », grand groupe de construction et d’investissement présent dans plus de 100 pays et régions du monde, ont manifesté, vendredi, à Tunis, leur intérêt pour renforcer la coopération tunisio-chinoise à travers la réalisation de projets de transport et d’investissement en Tunisie.

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, qui s’est entretenu avec les responsables du constructeur chinois s’est dit ouvert à des propositions pour la réalisation de projets sur le long terme avec un calendrier à fixer à cet effet, selon un communiqué du ministère du Transport.

Le ministre a fait valoir, lors de son entretien avec les responsables chinois, que la réalisation de grands projets d’infrastructure portuaire, d’aéroports et de chemins de fer s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du transport à l’horizon de 2040, qui vise, entre autres, le développement des systèmes de transport, la fluidisation des déplacements dans les villes et les zones urbaines, l’économie d’énergie et l’amélioration des vies des citoyens.

La China State Construction Engineering Corporation, opère entre autres, dans le développement immobilier, le financement pour construction et l’exploitation concessionnaire, la construction de bâtiments et d’infrastructures, les études et la conception, ainsi que des secteurs émergents , dont la construction verte, l’économie d’énergie et la protection environnementale.