Un groupe de travail tuniso-saoudien prépare un programme de coopération dans le secteur de l’eau

La Tunisie et l’Arabie Saoudite ont convenu à Riyad en Arabie Saoudite, de former un groupe de travail mixte tuniso-saoudien, chargé d’élaborer un programme exécutif de coopération bilatérale dans le secteur de l’eau

D’après un communiqué, publié jeudi, par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, cette initiative a été décidée lors de l’entretien qu’a eu mercredi, à Riyad (Arabie Saoudite), le ministère de l’agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmomen Belati et le ministre saoudien de l’environnement et de l’agriculture Abderrahmen Fadli.

L’entretien tenu en marge des travaux de la troisième réunion du Conseil exécutif des membres du Conseil International des dattes.

Belati a réitéré à cette occasion la détermination de la Tunisie d’impulser les investissements conjoints dans le domaine agricole évoquant les projets lancés par son département, dont le recours renforcé à l’utilisation des eaux usées traitées dans le domaine agricole, et ce, grâce à la mise en place des infrastructures nécessaires, pour faciliter le transfert de ces eaux de grandes zones urbaines vers les régions de production agricole.

De son coté, le ministre saoudien a fait part de la volonté de son pays de lancer des projets de coopération avec la Tunisie, dans les filières agricoles

