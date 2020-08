Un hôpital de campagne en cours d’installation à El-Hamma

Une équipe médicale composée de 45 cadres médicaux et paramédicaux de l’institution militaire entame ce samedi l’installation de l’hôpital de campagne à El Hamma qui a enregistré au cours de ces derniers jours une hausse du nombre de contaminations locales au coronavirus, a souligné le ministre de la défense nationale Imed Hazgui.

» Sur instructions du chef de l’Etat, un avion chargé de 15 tonnes d’équipements médicaux sera envoyé à El Hamma pour y installer l’hôpital de campagne qui ouvrira ses portes à partir de lundi prochain « , a ajouté le ministre dans une déclaration à l’agence TAP avant le décollage de l’avion.

Hazgui a précisé que l’équipe médicale et paramédicale, composée de médecins spécialistes, biologistes, urgentistes et infirmiers commenceront à travailler à partir de ce samedi pour appuyer les efforts de leurs collègues à l’hôpital local d’El Hamma.

» Outre le traitement des malades du coronavirus, l’équipe médicale et paramédicale assurera des consultations gratuites au profit des citoyens dans toutes les spécialités ainsi que des séances de sensibilisation à l’importance de la prévention du coronavirus « , a-t-il indiqué.

Hazgui a fait savoir que parallèlement à l’hôpital de campagne, le laboratoire mobile d’analyses microbiologiques de l’hôpital militaire sera installé à El Hamma et ce, en coordination avec le ministère de la santé afin de renforcer le dépistage et accélérer l’obtention des résultats.

A noter que le directeur régional de la santé par intérim à Gabès Yahia Hamdi a déclaré samedi à l’agence TAP que 85 analyses sur 200 prélèvements effectués le 14 août ont été positives au covid-19.

Le gouvernorat de Gabès compte ainsi 194 cas actifs dont la plupart se trouvent dans la localité d’El Hamma.