Un impôt libératoire de 10 % pour les contrebandiers et le marché parallèle

Dans le cadre des nouvelles mesures, fiscales et de change, et qui seront toutes prises par décret-loi, on croit savoir que le gouvernement tunisien compte annoncer sa décision d’institution d’un impôt libératoire de 10 % qui sera appliquées à tous les entrées financières non-déclarés. Pour bénéficier de cet impôt libératoire, notamment destinés aux contrebandiers et les opérateurs du marché parallèle, et tous ceux qui réalisent des bénéfices illicites qu’ils ne pourraient pas déclarer, il sera demandé la mise en banque, dans un compte bancaire ou postal, de sommes concernées, dans un délais de 3 mois.