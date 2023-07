Un jour de congé à l’occasion du nouvel an de l’hégire

La présidence du gouvernement a annoncé lundi, qu’en vertu du décret n° 317 en date du 26 mars 2011, les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront d’un seul jour de congé à l’occasion du nouvel an de l’hégire 1445.

Dans un communiqué publié lundi, la présidence du gouvernement, que le jour de congé sera demain mardi ou après demain mercredi, et ce en fonction de l’observation qui aura lieu lundi après le coucher du soleil.

Un communiqué sera publié par le Mufti de la République dans ce sens.

- Publicité-