Un journaliste d’investigation américain accuse les USA  d’avoir saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2

Les Etats-Unis ont-ils saboté Nord Stream 1 et 2 ? Pas sûr que la vérité soit un jour connue. Mais désormais, le doute existera à jamais. Publiée sur son blog, l’information d’un journaliste d’investigation, Seymour Hersh, fait l’effet d’une bombe. Selon lui, les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier dans la mer Baltique sont l’œuvre des Etats-Unis et non de la Russie comme l’accusaient plusieurs pays occidentaux.

Selon Seymour Hersh, qui ne s’appuie que sur une source anonyme, des plongeurs de l’US Navy, aidés par la Norvège, ont posé des explosifs sur ces gazoducs reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique en juin, les déclenchant trois mois plus tard. Joe Biden, le président américain, aurait lui-même décidé de faire exploser ces gazoducs afin de priver Moscou des revenus de ses ventes de gaz à l’Europe.

Le journaliste rappelle que les Etats-Unis considéraient aussi que Nord Stream 1 et 2 donnaient à Moscou un important moyen de pression sur l’Allemagne et les pays d’Europe de l’Ouest. Washington a toujours été hostile à Nord Stream 1, mis en service en 2012, puis à Nord Stream 2 qui ne l’avait pas été avant sa suspension au début du conflit en Ukraine.