Un journaliste français parle de la visite de Castex en Tunisie. Au vitriol !

Dans sa dernière chronique au vitriol sur la radio française Europe1, le journaliste français et chef du service Etranger de LCI Vincent Hervouet, revenait ce matin sur la visite du premier ministre français Jean Castex en Tunisie. Sous le titre « La Tunisie à bout de souffle ». Et Hervouet de dire de cette visite, la première de Castex depuis qu’il est à Matignon, que « l’Algérie lui a claqué la porte au nez, les Tunisiens ne lui feront pas un scène de ménage, ils n’en ont pas les moyens. Ils sont tellement accablé de problèmes insolubles qu’ils sont prêts à se raccrocher à n’importe qui, même Jean Castex ».

- Publicité-

Et le journaliste français de terminer, en citant la demi-douzaine de ministres qui l’accompagnaient et dont certains ont dû rentrer en urgence pour régler leurs problèmes internes, « la Tunisie se noie. Elle a besoin d’un milliard ou deux, tout de suite, et la France ne les a pas. Ses ministres sont ceux comme sur le pont du Titanic, à nettoyer les Transats ou à choisir le couleur des Stores ».