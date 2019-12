Un leader du Catamaran se renforce en Tunisie

Catana, numéro trois mondial du marché des catamarans de plaisance a annoncé l’acquisition de 75% du capital de Magic Yachts, au travers de la société Haco, filiale tunisienne de production de Catana Group qui assure déjà 20% de la production du groupe. Magic Yachts Sarl totalement exportatrice, créé en 1999 par Wally Ycht, est une société installée dans la zone franche, ou parc d’activités économiques, de Bizerte. L’entreprise spécialisé dans les Bateaux brise-glace, Bateaux ostréicoles, Yachts, Barques, Bateaux pédaliers, et faisant travailler 150 personnes.

«Avec cette opération, le groupe renforcera sa capacité industrielle avec un site supplémentaire doté d’un savoir-faire indéniable, lui permettant d’accroître sa production et de ce fait, la rentabilité du groupe”, a précisé un communiqué de Catana. Selon le site français «Capital», la société «a justifié son choix de la Tunisie, par «la problématique de négociations avec la collectivité pour trouver les surfaces requises sur le pôle nautique, les délais induits peu compatibles avec nos impératifs industriels, les réelles difficultés de recrutement de personnel qualifié et l’augmentation très significative de la fiscalité».