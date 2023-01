Un leader mondial de l’électronique promet 1000 emplois en Tunisie

Pour développer davantage le partenariat entre les secteurs public et privé pour soutenir l’effort national de développement des ressources humaines et d’amélioration des capacités opérationnelles et contribuer à la construction d’un tissu économique intégré et à l’élévation de sa productivité et de sa compétitivité selon les normes, le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a signé hier une convention de partenariat avec la société économique « Esteel Flash », qui s’est engagé à recruter 1000 demandeurs d’emploi parmi les formés au titre de cette convention, sur deux fois en 2023 et 2024.

« Asteelflash’ est un des leaders mondiaux de services de fabrication électronique (EMS) et de solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, maintenant filiale à 100% d’USI (SSE: 601231), d’Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., avec 17 sites de fabrication et plus de 6000 collaborateurs dans le monde.

Cette convention vise à encadrer la coopération entre les établissements sous tutelle du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et l’entreprise, pour répondre à ses besoins en ressources humaines spécialisées et préserver la pérennité des emplois, par la qualification et l’insertion des demandeurs d’emploi dans les domaines du « Contrôle Qualité » et « Leadership Conducteur CMS », et répondre aux exigences des débouchés identifiés, car il vise à former les personnels formateurs de l’établissement dans le domaine pédagogique et fonctionnel, sécuriser l’évaluation certifiante à leur profit, et préparer des référentiels de formation pour les métiers qui sont réglementés en accord avec l’établissement, ainsi qu’échanger des expériences et des formations de base par circulation et s’assurer de son adéquation aux exigences des emplois, ainsi que bénéficier des mécanismes de formation continue et d’élaboration de plans de formation.