Un marché à l’export pour Carthage Cement, de 300 mille tonnes

La société Carthage Cement vient d’annoncer qu’elle a obtenu récemment la certification de ses produits, conformément aux exigences du marquage CE (normes européennes), ce qui lui permettra la pénétration du marché européen.

Dans un communiqué, publié sur le site de la Bourse de Tunis, Carthage Cement a souligné que la concrétisation du contrat d’exportation de 150 000 tonnes de ciments vers l’Europe deviendra effective et débutera au mois de Mars 2020 n 1ère tranche d’un marché de 300 mille tonnes, notamment vers l’Italie et partie vers la Russie et les pays baltiques selon nos propres sources. Cette exportation, intervient après un premier ancien marché de quelque 600 mille tonnes clinker Afrique de l’Ouest réalisés en 2019.

Par ailleurs, Carthage Cement (société confisquée) qui a connu, ces dernières années, des difficultés structurelles et financières, œuvre actuellement à déployer tous les efforts en matière de recherche, développement et optimisation de ses process, afin de mettre en valeur ses produits et atteindre les objectifs de son Business Plan.

Le Conseil du marché financier (CMF) a accordé, le mois dernier, son visa à la société Carthage Cement pour une augmentation de capital de 172 millions de dinars à 395 millions de dinars.

Adel Grar, PDG d’Al Karama holding avait évoqué, le 8 octobre 2019, la proposition d’une augmentation de capital de la société Carthage Cement, outre le lancement d’un appel d’offres pour la vente de Carthage Cement, après l’échec d’une première tentative en 2018, faute d’offres sérieuses. Le cours du titre de Carthage Cement s’élève par ailleurs à 1,20 dinar.