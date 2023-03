Un marché de vente directe « du Producteur au consommateur » bientôt à Douar Hicher

Un marché de vente directe « du Producteur au consommateur » ouvrira ses portes, prochainement, à Douar Hicher, dans le gouvernorat de la Manouba, à l’initiative de l’Office des terres domaniales et du complexe agricole de Borj el Amri.

L’ouverture de ce point de vente a pour objectif la régulation des prix des produits agricoles et le contrôle du respect de la concurrence, a indiqué, dimanche, à l’agence TAP, le directeur du complexe agricole de Borj el Amri, Skander Rajeh.

L’initiative, a-t-il ajouté, vise à fournir des produits de qualité et à des prix raisonnables pour préserver les marges et le pouvoir d’achat des consommateurs.

Il a rappelé qu’un marché de vente directe a été installé à Borj el Amri (gouvernorat de la Manouba) en février 2022.

Le complexe agricole de Borj el Amri est un pôle d’élevage et de productions végétales. Il compte plus de 1100 hectares de terres emblavées et de pâturages naturels.

