Un marché du producteur au consommateur, du 18 mars au 7 avril, à l’avenue Habib Bourguiba

Un marché du producteur au consommateur sera aménagé, du 18 mars au 7 avril, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, par l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

L’organisation de ce marché qui intervient à l’occasion du mois de Ramadan vise à contribuer aux efforts de maîtrise des prix et la lutte contre la hausse des prix de certains produits agricoles, notamment, les fruits, et ce, via la mise en vente de produits à des prix raisonnables, a indiqué le vice-président de l’UTAP chargé des expositions, des événements et des circuits de distribution, Ibrahim Trabelsi dans une déclaration à l’Agence TAP.

Le marché en question permettra entre autres la vente aux prix de gros, fixés par le ministère du commerce et du développement des exportations, des légumes, des fruits, des viandes rouges et des produits avicoles, a-t-il ajouté

Il a fait savoir qu’environ 25 agriculteurs devront participer, ainsi que l’Office des Terres Domaniales (OTD) qui sera présent à travers la société Ellouhoum pour fournir des viandes à des prix dits raisonnables.

Au sujet du mois de Ramadan, Il a mis l’accent sur la disponibilité des légumes en quantités importantes. Cependant il a souligné une éventuelle pénurie des fruits vu qu’il s’agit de la période d’intersaison.

Trabelsi a ajouté que les marchés seront approvisionnés pendant le mois de jeûne en agrumes, fraises et pommes, avant l’arrivée des pêches, abricots, pastèques et melons primeurs, au cours des deux dernières semaines de Ramadan.

Le taux d’inflation a augmenté à 10,4% en février 2023, après 10,2% au mois précédent, selon l’Institut National de la Statistique (INS).

L’INS a précisé que les prix à la consommation ont progressé de 0,5% au mois de février 2023, après 0,8% au mois de janvier.

En février 2023, les prix de l’alimentation ont évolué de 15,6% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 32%, des viandes ovines de 29,9%, des viandes des volailles de 25,3%, des huiles alimentaires de 24,6% et des viandes bovines de 22,9%.

