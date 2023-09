Un mégaprojet touristique et commercial de 160 MDT à Tabarka

Said Saula (L’homme aux lunettes dans notre photo) a récemment fait part au gouverneur de Jendouba, de son intention d’investir 160 MDT dans un projet touristique à Tabarka. Cherif Lachnani, président de la CCI du Nord-Ouest qui a traité cette intention de Saula de « mégaprojet », a précisé dans un récent Post fb, que le projet se composera de résidences hôtelières, et d’un Mall à Tabarka. Sous la supervision du commissaire régional du tourisme Aissa Marouani, le projet semble en bonne voie de début des travaux, et promet 600 nouveaux emplois pour la région.

