Un mort et 8 blessés dans une opération palestinienne près d’une colonie israélienne

Une attaque à l’arme à feu près de Jérusalem a fait un mort et huit blessés jeudi matin. L’opération a été menée par trois assaillants sur la route n°1 reliant Jérusalem à la colonie de Maale Adumim. Les trois tireurs sont arrivés sur les lieux à bord d’un véhicule, en sont descendus et ont ouvert le feu entre les voitures prises dans les embouteillages.

Les trois assaillants sont venus de Bethléem à bord de deux véhicules et ont ouvert le feu dans deux endroits différents, selon la police.

Le Hamas a salué « une opération héroïque » à Maale Adumim,ll a qualifiant de « réponse naturelle aux massacres et aux crimes de l’occupation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée ». Hamas a appelé les Palestiniens à « intensifier la confrontation avec l’occupation et ses colons dans toutes les régions du pays et dans la ville de Jérusalem ».

L’attaque a fait au total neuf victimes : un mort, un blessé grave, un dans un état modéré à grave, trois modérément blessés et deux victimes en état de choc, ont indiqué les services de secours israéliens.