Un navire d’aide en provenance de Chypre atteint la côte de Gaza

Un navire remorquant une barge chargée de nourriture est arrivé vendredi au large de Gaza, selon des témoins. Il s’agit d’un test pour une nouvelle voie d’acheminement de l’aide par voie maritime depuis Chypre vers l’enclave palestinienne dévastée, où la famine menace après cinq mois de campagne militaire israélienne.

Le navire, affrêté par l’organisation caritative World Central Kitchen (WCK), transporte près de 200 tonnes d’aide qui seront acheminées via une jetée en cours de préparation à Gaza.

Il existe peu de détails sur la manière dont l’aide sera acheminée et distribuée une fois qu’elle sera prête à être déchargée à Gaza, les agences humanitaires des Nations unies ayant décrit d’énormes obstacles à l’acheminement de l’aide vers les personnes dans le besoin.

Si la nouvelle route maritime est un succès, il sera possible qu’elle contribue à atténuer la crise de la faim qui touche Gaza, où une grande partie de la population est confrontée à la malnutrition et où les hôpitaux des zones les plus touchées du nord ont signalé que des enfants mouraient de faim.

Toutefois, l’acheminement de l’aide par voie maritime et aérienne ne suffira pas à compenser les difficultés d’acheminement par voie terrestre, comme l’ont répété à maintes reprises les organisations humanitaires.