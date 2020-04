Un navire transportant environ 300 conteneurs a quitté le port de Sfax vers Tripoli

Un navire transportant environ 300 conteneurs a quitté, samedi matin, le port de Sfax en direction du port de Tripoli en Libye), pour un voyage de 24 heures, a annoncé le ministère du transport et de la logistique

Ce voyage s’inscrit dans le cadre de l’exploitation de la ligne maritime Sfax – Tripoli et vise à soutenir les efforts des exportateurs tunisiens et étrangers à travers l’identification de nouveaux marchés pour la promotion, a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur sa page facebook .

Cette ligne vise, également, à assurer la circulation des marchandises entre la Tunisie et la Libye et à soutenir l’activité économique dans les deux pays, d’autant que le transport maritime a poursuivi ses activités (import-export) durant cette conjoncture exceptionnelle.

Le département du transport a exprimé sa volonté d’intensifier le volume des échanges commerciaux avec la Libye via le port de Sfax, en raison des avantages du transport maritime tels que l’expédition de quantités importantes de marchandises et la réduction des encombrements sur les routes, compte tenu des mesures prises au niveau des passages terrestres.

Un autre voyage vers la même destination est programmé pour le 4 mai 2020,