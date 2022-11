Un négociant multinational suisse condamné pour corruption en Afrique

Le géant suisse du négoce de matières premières, Glencore, a été condamné jeudi 3 novembre par la justice britannique pour des faits de corruption en Afrique. La firme a été condamnée à 320 millions d’euros d’amende.

La décision a été rendue par une Cour de Londres à la suite d’une enquête des autorités britanniques. Lancée en 2019, cette enquête a révélé que Glencore a versé, par l’intermédiaire d’employés et d’agents, des pots-de-vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars. L’objectif était d’obtenir un accès préférentiel au pétrole du Nigeria, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de Guinée équatoriale et du Soudan du Sud.

En rendant son verdict, le juge Peter Fraser a relevé non seulement des faits délictueux, « mais aussi des dispositifs sophistiqués pour les dissimuler, y compris le prélèvement d’importantes sommes en espèces à des fins déclarées légitimes, utilisées à des fins de corruption, comme des dépenses liées à l’ouverture de nouveaux bureaux.