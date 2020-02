Un nouveau parti politique acquis aux idées de Kais Saied

Un groupe de jeunes tunisiens a révélé qu’un nouveau parti politique sera bientôt dévoilé et sera fondé sur des principes et des idées adoptés et promus par le président de la République, Kais Saied. Le nouveau parti partagera même le même slogan que celui utilisé dans la campagne électorale de Saied.

Soulignant la nécessité d’une approche populaire, le groupe de jeunes a appelé à un changement de régime, mettant également l’accent sur la participation du peuple à son droit à l’autodétermination.

Selon l’organe fondateur du parti, le pourcentage de représentation des jeunes au sein de toute structure de parti ne doit pas être inférieur à 80%, et le pourcentage de représentation des femmes ne doit pas être inférieur à 50%.

Les membres fondateurs ont confirmé l’ouverture de l’adhésion au parti. Dès la création du parti, l’engagement sera un droit légitime de tout Tunisien qui n’appartient à aucun autre parti politique.

L’annonce de ce parti a suscité beaucoup de controverses sur ses relations avec Saied, et sur la question de savoir si ce dernier chercherait à l’utiliser pour faire pression sur les chefs de gouvernement et le parlement.

Les observateurs, cités par Achark al-Awsat, pensent que le président de la République ne s’aventurera pas à soutenir ce parti politique émergent, mais qu’il pourrait recourir à la jeunesse qui le compose pour faire de la politique et appeler à un changement dans la manière de gouverner en Tunisie.

Le nouveau parti de la jeunesse demandera également au président d’assumer ses responsabilités constitutionnelles et historiques en sortant la Tunisie d’un état d’attente, d’obstruction et de blocage, et d’activer les mécanismes constitutionnels pour mettre fin à l’esprit qui s’exerce au détriment du fonctionnement normal des institutions publiques.

Il convient de mentionner que le président a annoncé à plusieurs reprises que les jeunes ne sont pas satisfaits des programmes traditionnels présentés par les candidats à divers postes de haut niveau dans le pays. Saied a également rappelé qu’il s’est présenté à la présidence de la Tunisie de manière indépendante et qu’il s’est engagé à ne pas y déroger.