Un nouveau scanner à l’hôpital régional de Béja à partir du 24 décembre prochain

La ministre de la santé par Intérim, Sonia Ben Cheikh, a annoncé mercredi qu’un nouveau scanner sera installé à l’hôpital régional de Béja à partir du 24 décembre 2019 dans le cadre d’un programme visant à installer 11 scanners dans nombre d’hôpitaux du pays.

Lors d’une séance plénière organisée au parlement et consacrée à l’accident de Amdoun du 1er décembre 2019, la ministre a signalé que ce nouvel équipement remplacera celui qui est en panne dans le même établissement depuis le mois d’aout 2019 indiquant que le ministère a préféré ne pas le réparer puisqu’il date de 12 ans et cela coûterait plus de 150 mille dinars.

La ministre a fait savoir que depuis que ce scanner est tombé en panne, le ministère a conclu une convention avec une clinique privée à Béja pour y effectuer les radios au profit des patients de l’hôpital indiquant que les victimes de l’accident de Amdoun, ayant fait 30 morts et 16 blessés, ont effectué leurs radios dans cette clinique.

S’agissant des ascenseurs en panne consacrés au transport des patients à l’hôpital régional de Béja, la ministre a souligné qu’un budget de 70 mille dinars a été alloué à leur réparation et ce, parallèlement à la réalisation d’une étude pour l’acquisition de deux nouveaux ascenseurs sachant que les travaux ont commencé le 05 décembre et dureront 100 jours.

Elle a, en outre, annoncé le démarrage de la réalisation d’études relatives à la création d’un nouvel hôpital universitaire pluridisciplinaire à Béja en 2020 signalant que le programme technique et fonctionnel de ce nouvel établissement est fin prêt.

Ben Cheikh a indiqué que l’hôpital en question sera réalisé sur une superficie de 15 hectares dont 38 mille mètres carrés de superficie couverte. Sa capacité d’accueil est estimée à 368 lits et il comportera 10 salles d’opérations sachant que les financements nécessaires ont été alloués dans le cadre du budget de l’Etat.

Elle a affirmé que 38 médecins résidents en formation dans différentes spécialités médicales depuis le mois d’octobre 2017 rejoindront le nouvel hôpital de Béja à partir de 2020.