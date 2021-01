Un nouveau Smartphone chinois, représenté par Mohamed Tahar Azzouz, fait son entrée en Tunisie, thermomètre Infrarouge en main

UMIDIGI, l’un des plus grands constructeurs de produits électroniques au monde, chinois de nationalité, se lance dans le marché tunisien avec les deux smartphones 4 G A7S et A7 Pro. A cette occasion, Mohamed Tahar Azzouz, directeur général de la branche tunisienne, a précisé que c’est «une marque chinoise, fondée en 2012, s’est spécialisée dans la fabrication de smartphones avec un rapport qualité prix très compétitif. Présente dans plus de 100 pays dans le monde, et commercialisé plus de 55 modèles de téléphones.



– Premier smartphone à thermomètre AI au Tunisie



« En utilisant le thermomètre infrarouge numérique de haute précision ce nouveau téléphone , il est possible de suivre la température de votre corps et surveiller votre santé physique à tout moment et n’importe où. En outre, le thermomètre infrarouge vous permet même de mesurer la température des objets, comme par exemple celle du biberon de votre bébé à distance. », a informé Mohamed Tahar Azzouz.

Batterie haute capacité 4150mAh : Autonomie de la batterie de deux jours. Soutenu par une batterie haute capacité de 4150 mAh, il vous permet de passer facilement deux jours, et vous donnant la liberté de laisser le chargeur derrière. Les amateurs des jeux, vous pouvez profiter au maximum et jouer pendant toute la journée ou plus avec vos proches ou seul(e).

De son côté, Anis Azzouz, directeur général adjoint, a poursuivi que « en plus des triples caméra Ultra large de 13 MP, profitez de la vue grandiose angle 120° avec l’objectif ultra grand angle, tout comme vos yeux, et enregistrez le tout en une seule photo. Vous pouvez sauvegarder ce que vous aimez avec le stockage interne de 32 Go.»

Anis Azzouz, a annoncé que : « en outre les caractéristiques de A7S, vous pouvez profiter d’un système d’imagerie révolutionnaire avec un caméra Quad Ultra Wide. Aussi, Illuminez la nuit avec le mode super nuit, ainsi que la grande ouverture F / 1,8 pour des résultats à couper le souffle. Une grande capacité de stockage de 64 Go, vous permet de conserver facilement d’énormes photos, vidéos et applications. Et avec les 4 Go rapides de RAM LPDDR4X, il exécute plusieurs applications simultanément et est plus économe en énergie. »

« Prochainement, les smartphones A7, A9 Pro et Umidi Bison seront disponibles aussi sur le marché tunisien au prix de 349 dinars et UMIDIGI A7 Pro au prix de 499 dinars. En outre, il serait fait lancement de montres connectées qui font partie de l’objectif d’offrir aux consommateurs des expériences d’utilisateurs exceptionnelles grâce à des produits novateurs et de grande qualité. », a révélé Mohamed Tahar Azzouz.