Un Palestinien blesse deux personnes avec un couteau à Jérusalem

Un adolescent palestinien a blessé mercredi à coups de couteau un Israélien et un touriste à l’extérieur de la vieille ville de Jérusalem avant d’être arrêté, selon la police et les secouristes israéliens.

« Un suspect a poignardé un civil près de la porte de Jaffa à Jérusalem », a déclaré la police dans un communiqué en publiant une image du couperet taché de sang utilisé selon elle dans l’attaque.

Il « a été poursuivi et appréhendé par des officiers de la police », a-t-elle ajouté.

La police a ensuite identifié l’assaillant comme « un jeune homme de 17 ans originaire de Jérusalem-Est », la partie majoritairement palestinienne de la Ville sainte occupée et annexée par Israël.

Les services d’urgence du Magen David Adom, l’équivalent de la Croix-Rouge en Israël, ont indiqué avoir soigné un homme d’une cinquantaine d’années blessé à l’arme blanche, ajoutant qu’il était dans un « état grave mais stable »

Ils ont ensuite indiqué qu’un « garçon de 17 ans, identifié comme un touriste », avait été soigné et emmené à l’hôpital « pour une blessure superficielle mineure à l’estomac ».

Depuis le début de l’année, les violences liées au conflit israélo-palestinien se sont multipliées et ont coûté la vie à au moins 226 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.

Ce bilan inclut, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe.

- Publicité-