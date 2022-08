Un passeur tunisien dans les filets de la police italienne

Un ressortissant tunisien accusé d’avoir transporté des migrants illégalement d’Afrique du Nord vers l’Italie a été arrêté par la police des frontières à Vintimille, dans le nord-ouest de l’Italie. Le suspect était recherché pour un débarquement de migrants à la fin du mois de juillet sur l’île sicilienne de Pantelleria.

Agé de 32 ans, il a été appréhendé par la police des frontières de cette ville de Ligurie, le 17 août, à bord d’un train en provenance de la France, d’où il avait été expulsé.

La police du point de passage de Ponte San Luigi, entre la France et l’Italie, n’a trouvé aucun document sur lui, mais des investigations complémentaires ont permis aux responsables de la sécurité de l’identifier avec succès.

Selon la police, l’homme a atteint Pantelleria le 23 juillet sur un bateau transportant six ressortissants étrangers en provenance de Tunisie. L’un des migrants ayant débarqué sur l’île sicilienne a montré aux fonctionnaires de police une vidéo qu’il avait filmée avec son téléphone portable et dans laquelle on pouvait voir l’homme de 32 ans derrière la barre du bateau.

Après son arrestation, l’homme a été conduit à la prison de San Remo.