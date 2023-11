Un pétrolier lié à Israël arraisonné dans le Golfe d’Aden

Le « Central Park », navire qui avait été menacé samedi par les rebelles yéménites Houthis, a été attaqué ce dimanche par des hommes armés, indique un responsable militaire américain.

« Il semblerait qu’un nombre indéterminé d’individus armés non identifiés se soient emparés du navire »Central Park »… » Un responsable militaire américain a confirmé ce dimanche à l’AFP l’information d’une firme de sécurité maritime assurant qu’un pétrolier appartenant à une société liée à Israël a été arraisonné ce jour dans le Golfe d’Aden. « Les forces américaines et de la coalition se trouvent dans les environs et suivent de près la situation », ajoute cette même source.

La société de sécurité maritime Ambrey avait auparavant annoncé l’arraisonnement d’un pétrolier lié à Israël au large des côtes du Yémen, dans le dernier incident en date sur la même zone.

« L’événement est probablement lié à des acteurs étatiques », a commenté Ambrey, précisant que le navire, qui appartient à une société basée au Royaume-Uni et liée à Israël, avait reçu des menaces des rebelles yéménites Houthis, soutenus par l’Iran.

L’arraisonnement intervient après qu’un cargo appartenant à un homme d’affaires israélien a été endommagé lors d’une attaque iranienne présumée au drone dans l’océan Indien vendredi, et une semaine après la capture par les Houthis d’un cargo lié à Israël dans le sud de la mer Rouge.

