Un pic de consommation entre 4700 et 4900 mégawatts est attendu en raison de la forte consommation des climatiseurs

Le pic de consommation durant cette saison estivale est estimé entre 4700 et 4900 mégawatts en raison de l’utilisation croissante des climatiseur, a affirmé le directeur de la coopération et de la communication au sein de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), Mounir Ghabri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a fait savoir que la STEG s’emploiera à la mise en place des mesures nécessaires pour faire face à ce pic et assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité malgré la hausse des températures et les défis climatiques des dernières années.

Selon la même source, la Tunisie a enregistré en 2022 un pic record de consommation d’électricité pour les besoins de climatisation le 8 septembre avec 4677 mégawatts.

Gharbi a déclaré, dans ce contexte, que la STEG s’est lancée dans une préparation bien étudiée des différents scénarios et hypothèses possibles cet été afin d’ éviter les dysfonctionnements et les coupures en particulier pendant les heures de pic de consommation (11h-15h) en raison de la forte demande résultant de l’utilisation simultanée de divers usages, notamment l’utilisation de climatiseurs dans les administrations, les commerces et l’usage domestique.

En ce qui concerne l’intention de la STEG d’effectuer des coupures volontaires de l’électricité dans le cadre de la baisse de la pression, il a expliqué que cette mesure de précaution est applicable lorsque cela est nécessaire pour maintenir l’équilibre du réseau électrique et éviter son effondrement.