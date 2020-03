Un plan d’action pour la prévention contre une éventuelle propagation du coronavirus en milieu universitaire

-Le ministère de l’enseignement supérieur a élaboré un plan comportant plusieurs actions à entreprendre en matière d’information et de sensibilisation pour la prévention contre une éventuelle propagation du coronavirus en milieu universitaire, lors d’une réunion de coordination et de suivi, tenue aujourd’hui au siège du ministère.

Ce plan d’action qui englobe toutes les composantes du milieu universitaire, notamment les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les foyers et les restaurants est destiné à tous les acteurs de la vie universitaire: étudiants, corps enseignant et personnel administratif du secteur public et privé, indique un communiqué, publié par le ministère de l’enseignement supérieur.

Cette réunion a été présidée par Slim Choura Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en présence des cadres du ministère, des doyens des Facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie et des établissements des Sciences de la Santé, du directeur général de l’Institut Pasteur de Tunis et de la Directrice de la Médecine Scolaire et Universitaire au Ministre de la Santé.