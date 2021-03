Un porte-conteneurs géant bloque le Canal de Suez et provoque un embouteillage monstre

Un porte-conteneurs géant bloque depuis mardi le passage de tous les navires sur le canal de Suez. Le trafic maritime se trouve par conséquent à l’arrêt sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Une opération de remorquage est en cours.

Une photo publiée mardi montre le MV Ever Given, un navire taïwanais long de 400 mètres et large de 59 mètres, en travers du canal et empêchant tout trafic.

Huit remorqueurs tentaient mercredi de dégager un porte-conteneurs de 400 mètres de long qui s’est échoué dans le canal de Suez, bloquant ainsi le trafic maritime sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, a indiqué le gestionnaire du canal.

Le MV Ever Given, l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, s’est échoué mardi matin alors que des vents violents et une tempête de poussière ont réduit la visibilité et compliqué la navigation, a expliqué l’Autorité du canal de Suez (SCA) dans un communiqué.

Le SCA a déclaré qu’il ne ménageait aucun effort pour rouvrir la navigation le plus tôt possible, mais qu’il lui était impossible de dire combien de temps durera l’opération de remise à flot. D’autres sources ont confirmé que des retards dans la navigation étaient à prévoir.

Environ 12% du volume du commerce mondial transite par le canal de Suez qui relie l’Europe à l’Asie.