Un premier Hackathon en ligne pour co-créer des solutions innovantes pour des économies plus vertes

Un premier Hackathon virtuel pour l’innovation verte dans la région du Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA) sera organisé par le réseau « GIZ Sector Network MENA », du 6 au 8 septembre 2023.

Il est destiné aux acteurs privés et publics dans la région MENA, qui désirent co-créer des solutions innovantes pour des économies plus vertes dans les pays de la région.

Cette initiative a pour objectif de réseauter et échangez des idées pour envisager une économie plus verte et plus juste pour la région MENA, indique GIZ-Tunisie, sur sa page Facebook.

Le Hackathon est organisé par le réseau Sector MENA en coopération avec le réseau Sector Network MEN-REM, mis en œuvre par GIZ pour le compte du Ministère fédéral de la Coopération Economique et du Développement. Il s’inscrit dans le cadre des démarches pour la durabilité, l’innovation et la transition verte. Des Coachs professionnels vont accompagner les candidats à ce Hackathon pour acquérir des connaissances techniques et méthodologiques concernant la création de solutions innovantes pour des économies plus vertes. Un appel à candidature sera bientôt lancé avec plus de détails, indique la même source.

- Publicité-