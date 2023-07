Douze entrepreneurs tunisiens  en Bootcamp  environnemental de 3 jours 

Un programme de formation et de mentorat de 3 jours a été organisé par l’Agence nationale pour la protection de l’environnement dans le cadre du projet européen « Technology Transfer and Capitalisation of the Water-Energy-Food Nexus » (WEF-CAP), à l’intention des chercheurs et des startups tunisiens.

Douze participants tunisiens issus d’équipes techniques universitaires et de startups intéressées par les technologies de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation ont bénéficié de services avancés de renforcement des capacités et d’un soutien, leur permettant de mettre leurs produits innovants sur le marché par le biais de spin-offs, de startups ou de transferts de technologie.

Les participants sélectionnés pourront bénéficier de bourses pour voyager à l’étranger et assister à des événements de mise en réseau dans les pays européens ou les PPM.