Un projet pour réformer la régie sondages hydrauliques

Organisé par la GIZ, un projet d’Appui à la réforme Institutionnelle de la Régie des Sondages Hydrauliques (RSH)a été présenté, le 18 novembre 2022, à Tunis. Une opportunité permettant de mettre en place les fondements de la transition institutionnelle de la RSH qui touchent les aspects d’organisation du secteur agricole.

Pour répondre à ces enjeux et ces défis, le ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, a décidé d’élaborer une stratégie « eau » à l’horizon 2050 dont des options d’interventions stratégiques telles que la valorisation de l’eau pour une Agriculture plus productive et plus résiliente, et la gestion intégrée des Ressources en Eaux de surface et souterraine.

La Régie des Sondages Hydrauliques, étant un outil de l’état et du Ministère, contribue à la mise en œuvre de la politique publique en matière de mobilisation des ressources en eaux souterraines.