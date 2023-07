Un projet sicilien forme 400 Tunisiens qui seront bientôt en Italie

Le projet « Chez nous » visant à promouvoir la migration légale vers l’Italie s’est achevé le 30 juin. L’initiative vise à aider les Tunisiens à trouver un emploi, à accéder à une formation professionnelle et à rejoindre les membres de leur famille. Il a été financé en 2019 par le Fonds européen pour l’asile, la migration et l’intégration (AMIF) dans le but de promouvoir l’inclusion et la migration légale.

L’initiative comprenait des cours de langue et de formation professionnelle organisés en Tunisie pour les personnes qui souhaitaient migrer en Italie pour trouver un emploi, s’inscrire à des études ou rejoindre des membres de leurs familles.

Lors d’une réunion de conseillers qui s’est tenue le 30 juin à Palerme, la conseillère régionale de Sicile pour la famille et les politiques sociales, Nuccia Albano, a déclaré que l’événement avait lieu « un jour où, pour la énième fois, nous devons enregistrer plusieurs débarquements de migrants en l’espace de quelques heures en Sicile ».

« Il n’est pas possible de s’arrêter et de réfléchir à ce problème seulement dans des jours comme celui-ci. Nous devons travailler sur plusieurs fronts, en commençant par des projets comme celui dont nous avons discuté aujourd’hui, qui promeut l’inclusion, également par le biais d’initiatives dans les pays d’origine » des migrants.

Elle a déclaré qu’il était nécessaire de prévoir de nouvelles initiatives dans ce sens, qui favorisent « des entrées limitées et qualifiées pour un type de migration avantageux pour tous, caractérisé par des flux migratoires contrôlés, des incitations réduites à la migration irrégulière, l’inclusivité et des avantages réciproques ».

Le projet, mis en œuvre par la coopérative sociale IntegrOrienta, qui gère un centre à Ragusa en collaboration avec le département local pour la famille dans le cadre du projet Su.pr.eme.Italia, s’est déroulé dans les villes tunisiennes de Tunis et Mahdia et a duré 24 mois.

Il comprenait des cours de langue et des cours professionnels et a formé plus de 680 citoyens tunisiens, dont 400 qui se rendront bientôt en Italie avec un permis de travail régulier, selon les organisateurs.

L’initiative en général visait à améliorer la formation professionnelle des Tunisiens inscrits aux cours afin de les aider à se qualifier pour les emplois les plus demandés en Italie. Le projet a organisé des cours sur la langue italienne, la société locale et la formation professionnelle à Tunis et à Mahdia pour aider les étudiants à se préparer au départ et contribuer à leur intégration dans la société et sur le marché du travail tout en promouvant l’impact positif de la migration en Italie, précise le site InfoMigrants.

Les activités ont impliqué des étudiants migrants adultes et mineurs, répondant à leurs besoins personnels et à leurs attentes concernant leur prochain déménagement en Italie, afin d’augmenter leurs chances de trouver un emploi tout en réduisant le coût de l’intégration.