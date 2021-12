Un réseau de trafic de drogue démantelé à Gammarth

Le porte-parole de la Garde nationale, Houssemeddine Jebabli, a assuré, ce vendredi 31 décembre 2021 sur la radio privée Mosaïque, qu’un réseau de trafic de drogue (cocaïne et marijuana), actif dans la zone touristique de Gammarth et à Sousse ville, a été démantelé. Il a précisé que trois personnes ont été arrêtées, dans un premier temps, dans une boîte de nuit à Gammarth, en plus d’un joueur de football évoluant en Ligue 1.

Concernant l’affaire de trafic de drogue dont plusieurs artistes et le fils d’un ex-joueur de football sont impliqués, Jebabli a souligné que le nombre de personnes arrêtées a atteint huit.

