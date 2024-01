Un réseau international de trafic de migrants démantelé à Sfax

Un réseau international spécialisé dans le trafic de migrants d’un pays voisin vers Sfax a été démantelé dans la région.

Dans un communiqué rendu public, dimanche soir, la Direction générale de la Garde nationale a annoncé que ce réseau a été démantelé par les unités de renseignement à la direction de la Garde nationale et les unités de renseignement de la direction de renseignements et recherche. Des clandestins sont hébergés sur des étapes avant d’entamer les opérations de franchissement des frontières maritimes illégalement vers la rive nord, indique la même source.

Treize autres personnes étrangères ont été également arrêtées dans l’une des maisons de la région. Le ministère public a autorisé les parties sécuritaires à prendre les mesures juridiques nécessaires à l’encontre de ces clandestins, peut-on encore lire.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le flux migratoire clandestin et à la suite d’un travail d’enquête minutieux des unités de renseignement relevant de la direction de la Garde nationale à Sfax.

- Publicité-