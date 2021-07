Un responsable politique distribuait de l’argent jeudi dernier, pour inciter les jeunes au pillage et vol. Dixit K. Saïed

« S’il y avait élections, vous auriez vu, comme cela s’est passé depuis 2 jours (donc jeudi 29 juillet 2021), un des responsables d’un parti politique qui distribuait de l’argent à un nombre de jeunes pour qu’ils commentent des actes de pillage, de vol et d’atteinte aux biens publics et privés ». C’est ce qu’a affirmé le chef de l’Etat tunisien, aujourd’hui samedi 31 juillet 2021, en recevant le président de l’APTBEF (Association professionnelle des banques et des établissements financiers, pour les appeler à une nouvelle contribution exceptionnelles, par la baisse de leurs marges, et que cette partie diminuée aille aux plus démunis.

