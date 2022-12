Un simple tweet d’Elon Musk fait chuter lourdement Tesla en Bourse

C’est un avis qui coûte cher aux nombreux investisseurs de Tesla. Comme l’indique Numerama, l’action Tesla a perdu 11,41 % de sa valeur mercredi 28 décembre à cause d’un tweet d’Elon Musk sur le réseau social, dont il est récemment devenu propriétaire. L’homme le plus riche du monde a répondu à des tweets de Dmitri Medvedev, l’actuel vice-président du conseil de sécurité de la Russie et bras droit de Vladimir Poutine, pour lui dire qu’il trouvait ses tweets « épiques », notamment celui concernant ses prédictions pour l’année 2023.

Une simple réaction qui n’a donc pas manqué d’agiter la Bourse américaine et plus précisément l’action Tesla, qui a perdu près de 73 % de sa valeur en seulement un an, passant de 399,93 dollars à 109,10 dollars. Avant que le patron de Tesla ne supprime son tweet et ne s’explique.

Quatre heures après, Elon Musk précisait que son tweet était à prendre avec de l’humour et qu’il n’estimait pas du tout que les prédictions de l’homme d’État russe allaient se réaliser. Dmitri Medvedev affirmait notamment que, en 2023, le Royaume-Uni serait de retour dans l’Union européenne, l’Europe allait s’effondrer, que les États-Unis subiraient une guerre civile et la France entrerait en guerre contre un « 4e Reich ».