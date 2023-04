Un SMS pour aider les villages SOS

L’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS (ATVESOS) vient de lancer à partir de la semaine écoulée sa campagne de collecte de dons et des fonds de la Zakat par le biais d’envoi de SMS au 85 510 au prix de 2 dinars (DT) (exonéré de tout frais et taxes), auprès des opérateurs téléphoniques mobiles Tunisie Télécom, Orange et Ooredoo pour une durée de trois (03) mois et ce après l’obtention du renouvellement de l’autorisation par le gouvernement pour collecter des dons par SMS.

Les fonds que l’Association aspire à collecter à travers cette opération seront alloués au renforcement des ressources financières des quatre Villages d’Enfants SOS (Gammarth, Akouda, Siliana et Mahres) ainsi qu’à la reconstruction de SOS Village d’Enfants Siliana dont l’infrastructure souffre d’un état de détérioration, et l’entretien des 3 autres Villages, avec un montant global s’élevant à 6 millions de dinars.

L’Association Tunisienne des Villages d’Enfants en Tunisie compte, en effet, sur les donations pour mobiliser 80% de son budget de fonctionnement afin de subvenir aux besoins quotidiens des enfants pris en charge sur le plan santé, nutrition, social, psychologique et éducation ainsi que les bénéficiaires du programme de renforcement de la famille qui prend en charge les enfants risquant de perdre le soutien familial ; alors que l’Etat fournit 20% de ce budget.

L’ATVESOS rappelle aux donateurs que le SMS peut être envoyé vide ou avec la mention en français « SOS » au 85510, comme elle indique que les donateurs peuvent également faire don de l’argent de Zakat El Fitr au profit de l’association, comme l’a indiqué précédemment le Mufti de la République tunisienne, lorsqu’il a invité les citoyens à participer à cette noble opération aux dimensions humanitaires.

L’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS apprécie grandement la réponse positive de la Présidence du Gouvernement à sa demande ainsi que le soutien de la société civile et des médias. Elle compte sur l’appui des différents acteurs tel que les journalistes et les leaders d’opinions dans la société pour sensibiliser les citoyens sur l’importance de leur participation à cette opération en envoyant le plus de SMS possibles particulièrement durant ces quelques jours restant avant la célébration de la fête d’Aïd El Fitr pour apporter la joie et le sourire aux enfants pris en charge dans les Villages d’Enfants SOS en Tunisie.

Il est à rappeler que le nouveau Comité Directeur de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS s’est fixé dans son plan d’actions pour l’année 2023, un certain nombre d’objectifs ambitieux, dont en particulier, l’amélioration de l’état de l’infrastructure de base des 4 villages, le renforcement des ressources financières pour alimenter le budget de l’association ce qui permettra l’augmentation de la capacité d’accueil au niveau des villages, l’élargissement du champs du programme de renforcement de la famille pour prendre en charge les enfants et les jeunes qui ont perdu ou qui risquent de perdre le soutien familial, et l’amélioration de la qualité de service et de la protection des jeunes et des enfants.

A noter que l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS subvient aux besoins sociaux, éducatifs et psychologiques d’environ 2 500 enfants et jeunes tunisiens, sachant que le nombre des enfants en danger en Tunisie et qui ont besoin des services de SOS Villages d’Enfants en Tunisie dépasse les 31.000 enfants.