Un sommet en Jordanie pour tenter de soustraire l’Irak à l’influence de l’Iran

La France et des acteurs régionaux ont appelé mardi l’Irak, lors d’un sommet en Jordanie, à s’éloigner de l’axe iranien afin de favoriser une résolution des crises qui secouent le Moyen-Orient.

La conférence Bagdad II s’est tenue sur les rives de la mer Morte, après une première édition dans la capitale irakienne en août 2021 à l’initiative du président français Emmanuel Macron et de l’Irak.

Dans un communiqué final, les participants ont assuré qu’ils continueraient « à coopérer avec l’Irak pour soutenir sa stabilité, sa souveraineté et le processus démocratique dans ce pays » qui sort d’une crise politique de plus d’un an.

Ils ont affirmé qu’ils soutenaient « les efforts de l’Irak visant à consacrer le dialogue comme moyen de résoudre les crises régionales ».

Cette conférence faisait figure de test pour le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, désigné en octobre après plus d’une année d’impasse politique et considéré comme plus proche de l’Iran que son prédécesseur.

Dans son discours, le président français a appelé l’Irak à suivre une autre voie que celle d’un « modèle dicté de l’extérieur », dans une allusion à l’Iran.