« Fin novembre 2023, un sondage du cabinet américain Zogby Research Services (ZRS) le donnait en tête avec 21,1 % d’intentions de vote, suivi, à dix points, par un peloton emmené par Abir Moussi, présidente du PDL, et d’autres concurrents, dont certains ne sont déjà plus dans le circuit politique, ou ne sont guère significatifs ». C’est ce que rapporte le magazine français « Jeune Afrique » dans son édition en ligne du 2 janvier 24 2024.Et si, comme le dit la même source, « l’issue semble connue », la conjoncture, économique surtout, de la Tunisie, impose au chef de tout l’Etat tunisien un autre enjeu, qui est désormais pour pour Saïed, plus de convaincre que de vaincre, dit en substance le journaliste Frida Dahmani dans cet article laissé en accès libre.