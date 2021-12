Un taux de 2% des recrutements annuels dans la fonction publique sera réservé aux handicapés

Le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi a souligné l’engagement de l’Etat à consacrer 2 pour cent des recrutements annuels dans la fonction publique au profit des handicapés, ajoutant que ce taux pourrait être revu à la hausse au cours de la prochaine période.

- Publicité-

Inauguration une foire des œuvres et créations des personnes handicapées, il a indiqué que son département a adopté une vision claire consistant à réintégrer cette catégorie sociale dans le circuit économique à travers l’aide à la création de projets et le recrutement dans la fonction publique.

De son côté, le chargé de gestion des associations œuvrant dans le domaine social au sein du ministère Fethi Arem, a affirmé que cette foire qui a enregistré la participation de plus de 70 associations et 80 exposants constitue une opportunité à même de consolider l’intégration des personnes porteuses de handicaps dans le marché de l’emploi et la commercialisation de leur produits.