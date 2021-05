Un taux de croissance négatif de -3%, au 1er trimestre 2021

Le produit intérieur brut a diminué, au cours du premier trimestre de 2021, à -3%, par rapport à la même période de l’année 2020, selon les derniers chiffres publiés samedi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Par rapport au quatrième trimestre de l’année 2020, le PIB a enregistré une légère augmentation de 0,1%.

Selon les données de l’INS, cette baisse du taux de croissance est due essentiellement à la régression de la valeur ajoutée des secteurs de l’agriculture et de la pêche de 6,7%, à fin mars 2021, (en raison de la baisse de la récolte des olives), des services marchands de 6% (au vu de la chute de la valeur ajoutée des services des hôtels, de restaurants et de cafés de 30,4%, et des services de transport de 13,2%), et des industries manufacturières de 0,3%, notamment les industries agroalimentaires (-17,3%) et les industries chimiques (-10,1%).

A noter que la valeur ajoutée de la filière des mines a régressé de 31%, en raison de la chute de la production de phosphate brut.

En revanche, la valeur ajoutée des industries non manufacturières a augmenté de 11,5%, durant le premier trimestre 2021, grâce à l’accroissement de la valeur ajoutée des secteurs de l’extraction de pétrole et de gaz naturel de 26,1% et de la construction de 10,4%.

Pour rappel, l’économie tunisienne a enregistré au cours de l’année 2020, une baisse sans précédent de la croissance de 8,8% par rapport à l’année 2019. Au cours du quatrième trimestre de 2020, le PIB a diminué de 6,1% par rapport au quatrième trimestre de 2019.