Un taux de vaccination de 70% protègera contre toute nouvelle vague de pandémie

Atteindre un taux de 70% de personnes vaccinées permettra d’assurer une protection contre toute nouvelle vague de pandémie, a indiqué vendredi Hechmi Louzir, président de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.

Louzir a précisé dans une déclaration à la TAP que la réalisation de cet objectif nécessite une augmentation de près de 2 millions nouvelles personnes vaccinées, âgées de 12 ans et plus. Un taux de vaccination entre 70 et 80pc permettra un abandon des mesures sanitaires préventives, a estimé la même source. Le plus grand défi actuel est de lutter contre l’apparition de cas atteints du nouveau variant Omicron, a notamment rappelé Louzir.