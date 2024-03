Un technocrate nommé Premier ministre de l’Autorité palestinienne

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a nommé l’économiste et ancien haut fonctionnaire Mohammad Mustafa au poste de Premier ministre de l’Autorité palestinienne.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Abbas pour réformer l’Autorité palestinienne et créer un gouvernement technocratique en Cisjordanie, mieux préparé à reprendre le contrôle de Gaza après la fin de la guerre menée par Israël contre Hamas. Mustafa est respecté par de nombreux acteurs internationaux. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’université George Washington et a travaillé pendant 15 ans à la Banque mondiale.

Confident de longue date d’Abbas, il a été vice-premier ministre, ministre de l’économie et conseiller économique d’Abbas. Mustafa siège également au comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine depuis 2022 et préside le Fonds d’investissement palestinien depuis 2005.

