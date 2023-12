Un vent violent soufflera sur la Tunisie cette nuit et le 22 et 23 décembre

Un vent fort soufflera cette nuit sur toutes les côtes tunisiennes, selon un bulletin spécial navigation et pêche publié, mercredi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera très fort, les 22 et 23 décembre, au Nord de Tunis et Golfe de Hammamet, en raison d’une dépression atmosphérique atteignant 1000 hectopascals (hpa) sur le Golfe de Gênes.

Sa vitesse sera de 7 à 8 sur l’échelle de Beaufort (de 28 à 40 nœuds) et peut atteindre 9 à 10 sur l’échelle de Beaufort au Nord de Tunis et sur le Golfe de Hammamet (de 41 à 55 nœuds), avec de fortes rafales dépassant 55 nœuds.

La mer sera houleuse à très houleuse dans tous les domaines maritimes et localement violente au nord de Tunis et dans le golfe de Hammamet avec des vagues qui dépasseraient 6 mètres d’hauteur.

