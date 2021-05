Le gouvernement algérien a publié, ce lundi 24 mai, les dispositions liées à la mise en oeuvre des décisions d’ouverture partielle des frontières aériennes.

De ce fait, trois vols hebdomadaires seront effectués à destination et en provenance de la France par la compagnie Air Algérie, puis un vol depuis et vers la Turquie, l’Espagne et la Tunisie.