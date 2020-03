Une aide spécifique de 150 MD aux familles à revenus limités et aux personnes à besoins spécifiques

” Une aide spécifique d’un montant de 150 MD a été consacrée aux familles à revenus limités et aux catégories sociales vulnérables, dans le cadre d’une ligne de financement supplémentaire au budget de l’état 2020″, figure parmi les mesures préventives annoncées samedi par le chef du gouvernement Elyes fakhfakh, souligne un communiqué publié dimanche, par le ministère des affaires sociales.

Selon ce communiqué une aide de 200 d sera versée à 623 mille familles à revenus limités, ne bénéficiant pas d’un revenu permanent et qui ne sont pas affiliés à l’un des régimes de la sécurité sociale.

Une aide spécifique d’un montant de 50 d sera également versée à 260 mille familles démunies sans revenus fixes par mandat postal, qui sera cumulée à la prime fixe (180 d) de mars 2020.

Une enveloppe spécifique d’une valeur de 200 d sera versée au profit des familles ayant à charge des personnes âgées, des enfants sans soutien familial et des personnes à besoins spécifiques à travers un mandat postal, lit on dans le communiqué.

Il a également été décidé de suspendre les décisions de coupure d’électricité et d’eau potable et de télécommunication pour une période de deux mois pour les familles à faibles revenus.

Dans le même contexte, le ministère des affaires sociales a indiqué qu’une mesure sera prise au profit des sans-abris afin de les reloger dans des centres spécialisés pendant la période de confinement total.